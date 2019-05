Stups-Kinderzentrum : ASV-Schützenkönig Wolfgang Dille übergibt Spende

Willich Wolfgang Dille, der amtierende Schützenkönig des ASV Willich, brachte jetzt eine Spende von 1000 Euro in das Stups-Kinderzentrum der DRK-Schwesternschaft Krefeld.

Die Summe umfasst die Hälfte der Geschenke, die das Königspaar Wolfgang und Petra Dille im Juli erhalten hatte. Die andere Hälfte spenden beide an den Förderverein zugunsten krebskranker Kinder Krefeld. Der Willicher König kennt beide Organisationen über seine berufliche Tätigkeit und möchte die Arbeit unterstützen. Die DRK-Schwesternschaft setzt im Stups-Kinderzentrum ein Konzept mit mehreren stationären und ambulanten Angeboten um, mit denen sie Familien mit schwerstkranken, behinderten und gesunden Kindern unterstützt. Zentrum der Idee ist das Gebäude in Krefeld: Hier sind eine inklusive Großtagespflege, eine inklusive Kita und ein Kinder- und Jugendhospiz mit zwölf Betten vereint. „Wir möchten, dass die Familien mit ihren Kindern so lange wie möglich ein gutes gemeinsames Leben haben und die Belange aller gleiches Gewicht haben“, erklärte Nancy Gasper, die Leiterin des Kinderzentrums.