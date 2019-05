Gut besucht : Großes Interesse an der dritten Runde von „Kunst im Kern“

In der Willicher Innenstadt fand rund um die Markteröffnung die Aktion „Kunst im Kern“ statt. Im Atelier von Martina Stall gab es Kunst und eine Lesung. Foto: Norbert Prümen (nop)

Willich (barn) Die dritte Ausgabe von „Kunst im Kern“ war noch ein weniger größer und noch etwas besser besucht als die beiden Veranstaltungen zuvor. Das dürfte am tollen Wetter, an dem ebenso bunten wie prallen Programm, vor allem aber an der Einweihung des neugestalteten Marktplatzes gelegen haben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Rudolf Barnholt

Die Aktion erstreckte sich bis zum Kaiserplatz. Dort fiel das begehbare Gehirn, gestaltet von Beate Krempe, schon von weitem ins Auge. Taschentücher mit Knoten, alte Fotos, die im „Gehirn“ vor den Nasen der „Begeher“ hingen, machten deutlich, dass es um Erinnerungen ging.

Das ist eigentlich die Domäne von Erich Schützendorf, der diesmal aber nicht über Demenz, sondern über Inkontinenz aufklärte. Als Blickfang dienten zwei großformatige Bilder, die Beate Krempe und Waleed Ibrahim gemalt hatten. Das graue Bild, auf dem eine Stadt zu sehen ist, steht für die Probleme der Menschen mit Inkontinenz: Wo ist hier eine Toilette, die man auf die Schnelle aufsuchen kann?

Im Rathaus stellte die Künstlergruppe „De Spaßmaler“ unter der Leitung von Myriam Pieper aus. Viele Besucher wollten sich das nicht entgehen lassen. Es war fast überall richtig voll, aber nicht alle Akteure waren zufrieden. Burckhard Freihoff von der Künstlergilde Neersen hatte großformatige Werke verschiedener Künstler auf der Peterstraße auf den Boden gelegt. Gegen eine Spende für die Schiefbahner Hubertusschule sollten sie den Besitzer wechseln. Leider wollte die Bilder niemand haben. In der Geschäftsstelle der Stadtwerke agierte der Willicher Kunstverein schon erfolgreicher: Interessenten hatten sich in eine Liste eingetragen, wollten Bilder ersteigern, die Bürger gemalt hatten und die von der Viersener Künstlerin Rieke Oetzel „überarbeitet“ worden waren.

Das einzige Problem von „Kunst im Kern“ war das fast schon zu umfangreiche Angebot, die Broschüre, die alle Aktionen enthielt, war 40 Seiten stark. Wann sollte man wo sein? Was wollte man sich auf keinen Fall entgehen lassen? Viele Geschäfte wurden zu Galerien, in der Passage neben der Eisdiele an der Kreuzstraße 1 präsentierten Peter Wynands und Udo Holzenthal eine Ausstellung. Auf der Bahnstraße, vor dem „Wajos“ zeigte Siggi Dämkes Metallobjekte, die mit dem Schneidbrenner und dem Plasmaschneider entstanden waren. In der Kunstschmiede Blassen verwandelte die Neersener Künstlerin den Körper der Düsseldorferin Alina mit Pinsel, Farbe, Schwamm und Airbrush in ein Kunstwerk.