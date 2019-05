Klein-Jerusalem feiert : König Dirk schwärmt vom Zusammenhalt

Vorparade beim Schützenfest in Klein Jerusalem. Foto: Norbert Prümen (nop)

Neersen Neu beim Schützenfest von Klein Jerusalem: Für das Festzelt wird kein Eintritt mehr verlangt.

Im September letzten Jahres hat sich Schützenkönig Dirk Graschan für einen Moment sehr einsam gefühlt: Als er an die Vogelstange trat, um den Königsvogel abzuschießen, hatte er keinen Mitbewerber für das Amt, das ihm seit etwa drei Jahren immer wieder durch den Kopf gegangen ist. Doch nachdem der Vogel gefallen war, war es mit der Einsamkeit zum Glück mit einem Schlag vorbei: Der 52-Jährige lobt die gute Unterstützung, die es ihm leicht mache zu regieren. Das sieht auch seine Königin und Lebensgefährtin Karin Schaath (54) so.

Egal, wie sich das Wetter entwickelt: Als total verregnet kann das Schützenfest nicht mehr in die Geschichte eingehen. Die Sonne strahlte mit den Schützen um die Wette, als das Fest am Samstag gegen 16.30 Uhr begann. Und gestern wurden die Marschierer mit Sonnenschein geweckt. Auf dem Erlenweg, wo der König residiert, ist eine riesige Burg mit vier Türmen entstanden. Was neu in diesem Jahr und gut angekommen ist: „Wir verlangen an keinem Tag mehr Eintritt im Festzelt“, sagt Annika Köffer, die für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Das Bier ist zwar 10 Cents teurer geworden, kostet jetzt 1,80 Euro, aber diese Preissteigerung gibt es auch auf Schützenfesten mit Eintritt.

Masse ist nicht unbedingt Klasse, aber in Klein Jerusalem war bis jetzt nicht nur sehr viel los, die Besucher waren auch mächtig in Partystimmung. Am Samstagabend eroberten sie noch weit vor Sonnenuntergang die Tanzfläche. In Klein Jerusalem hat man schnelle Aufstiegsmöglichkeiten, wenn man möchte. Dafür ist die Jungschützenkönigin Mara Kellermann das beste Beispiel: Im vergangenen Jahr erst war der Zug „Taffe Mädels“ gegründet worden und schon ist er Königszug mit einer strahlenden Jungkönigin an der Spitze. Eine tolle Karriere legte auch Leon Draschan hin, der 21-jährige Sohn des Schützenkönigs: Im vergangenen Jahr war er Minister beim damaligen Jungschützenkönig, jetzt unterstützt er seinen Vater als Königsoffizier. Wenn man klein ist, ist es gut, Freunde zu haben – Freunde, die helfen, das Zelt zu füllen und den Festzug auf eine stattliche Größe zu bringen. Nach Klein Jerusalem kommen während der Schützenfesttage acht Gastvereine. Eine Besonderheit in diesem Jahr: Hans-Jürgen Baum, der Bruder der aus Alt-Willich stammenden Schützenkönigin, marschiert beim ASV im Zug „Die Flimmflämmkes“ mit – auch dieser Zug verstärkte jetzt die Reihen der eigenen rund 200 Schützen. Das sind einige mehr als in den Vorjahren, weil sich neue Züge wie die „Wilde Kapeller“ gegründet haben.