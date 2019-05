DJK/VfL Willich : Sport für jedermann zum Vereinsjubiläum

Willich Der DJK/VfL Willich hatte anlässlich seines 100-jährigen Bestehens zum Breitensportfestival ins Sport- und Freizeitzentrum eingeladen.

Aus den Lautsprechern tönte Musik, und Kinder sowie Erwachsene zeigten ihre Freude und ihren Kampfgeist an verschiedenen Stationen auf dem Willicher Sportplatz. Von Fußball über Tauziehen und Riesenkegeln bis Sackhüpfen wurde beim Breitensport-Festival des DJK/VfL Willich, der in diesem Jahr mit vielen Aktionen sein 100. Jubiläum feiert, am Sonntag beinahe jede Sportart vorgestellt und ausprobiert. Von 11 bis 16 Uhr konnten Besucher an zehn Stationen ihre sportliche Leistung unter Beweis stellen, und so wurde bei trockenem Wetter die gesamte Außenanlage des Sportzentrums genutzt.