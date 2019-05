Rock-Pop-Musical-Chor : Konzert mit „Frauenpower“: Vorverkauf beginnt schon jetzt

Willich (RP) Der Willicher Rock-Pop-Musical-Chor mit seinen 180 aktiven Sängerinnen hat im letzten Jahr sein 10-jähriges Jubiläum gefeiert. Neben zahlreichen Auftritten bei städtischen Events, NRW-Festen und privaten Feiern gibt der Chor jährlich zwei Benefizkonzerte und veranstaltet ein Großchorkonzert in der Willicher Jakob-Frantzen-Halle.

Für das Konzert „Frauenpower – die elfte“ am Sonntag, 27. Oktober, um 17 Uhr hat jetzt der Vorverkauf begonnen (Details siehe unten). In den vergangenen Jahren waren die 1.200 Karten immer schnell ausverkauft.

Den nächsten Auftritt hat der Chor bei „Kunst im Kern“ am Samstag, 25. Mai von 14 bis 14.45 Uhr auf dem neu gestalteten Willicher Marktplatz und ab 15.15 Uhr vor der Willicher Buchhandlung. Auch bei der Schloss-Serenade am 5. Juli um 19 Uhr auf der Bühne der Schlossfestspiele Neersen ist der stimmgewaltige Chor mit dabei. Der Flashmob der Sängerinnen zu „It’s raining men“ im Rheinparkcenter Neuss hat inzwischen über 1 Million Klicks auf Youtube erreicht.

Die Karten für das eigene Groß-Konzert, das schon traditionell am letzten Sonntag der Herbstferien (27. Oktober), in der Willicher Jakob-Frantzen-Halle stattfindet, gibt es ab sofort bei der Willicher Buchhandlung (Alt-Willich), bei der Anrather Bücherecke, bei Lotto/Toto Fischer (vormals Leyendecker) in Neersen, bei der Vinothek Hesker in Schiefbahn und per Email an karten@frauenpower-willich.de.