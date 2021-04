Corona im Kreis Viersen : 58 neue Fälle und drei weitere Tote

Symbolfoto Foto: dpa/Wolfgang Kumm

Kreis Viersen Im Kreis Viersen sind am Mittwoch 58 neue Corona-Fälle bekannt geworden. Damit gelten aktuell 630 Personen im Kreisgebiet als infiziert – davon 45 in Grefrath (Vortag: 46), 120 in Kempen (128), 58 in Tönisvorst (58) und 99 in Willich (99).

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken