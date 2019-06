Neersen : Beim Fasten eigene Bedürfnisse hinterfragen

Christen und Muslime trafen sich am Freitagabend zum gemeinsamen Fastenbrechen in Neersen. Foto: Norbert Prümen

Neersen Premiere beim Deutsch-Lettischen Freundeskreis in Neersen: Erstmals hatte der Verein zum gemeinsamen Fastenbrechen mit Muslimen eingeladen. Es sollte eine Brücke zwischen den Religionen geschlagen werden.

„Ich bin sehr gespannt, wie es heute abläuft“, sagte Hildegard Herber-Spahn am Freitagabend im KUDL. Die Vorsitzende des Deutsch-Lettischen Freundeskreises meinte das Fastenbrechen, das jetzt erstmals in den Räumen des Vereins an der Hauptstraße in Neersen stattfand. Wie es dazu gekommen war: Wolfgang Brock, Geschäftsführer des Vereins, und Zatin Cengiz, ein 48 Jahre alter Türke, der sich bei der Caritas für Flüchtlinge engagiert, waren auf die Idee gekommen. Gut 30 Menschen waren jetzt zum Fastenbrechen gekommen, wobei die Muslime leicht in der Überzahl waren. Der evangelische Pfarrer Rolf Klein und Zeliha Bicer vom Verein engagierter Zivilgesellschaften in Düsseldorf klärten über das Ritual des Fastens auf.