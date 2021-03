Baustelle in Willich : Fahrbahnen im Stadtgebiet werden erneuert

Willich Die Oberflächen verschiedener Fahrbahnen und Radwege im Stadtgebiet Willich werden im ersten Halbjahr des Jahres saniert. Die Erneuerung erfolgt im Rahmen des jährlichen Asphaltdeckenprogramms der Stadt Willich. Die Oberflächen werden erst abgefräst, anschließend werden neue Fahrbahndecken aufgebracht.

Zur Sanierung der Fahrbahndecke wird die Pappelallee in Neersen ab der Hausnummer 5 vom 29. März bis voraussichtlich 9. April voll gesperrt. Da sich dort die Vinhovenschule befindet, wird diese Maßnahme während der Osterferien durchgeführt. Die Gehwege werden nicht beeinträchtigt. Es werden Halteverbote eingerichtet. Entlang der Neersener Straße in Anrath wird der Radweg instandgesetzt. Auch dort werden die Arbeiten während der Osterferien durchgeführt. Im Anschluss an die Ferien steht die Erneuerung der Asphaltdecke der Straße Am Reinershof in Willich an. Derzeit wird die Fahrbahn der Hausbroicher Straße (K32) in Anrath zwischen den Einmündungen Hausbroicher Straße/Am Sandacker und Hausbroicher Straße/In der Donk im Auftrag des Kreises Viersen saniert. Diese Maßnahme endet voraussichtlich am 27. März.