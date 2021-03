Wahl in Willich : So viele Kandidaten wie nie für den Seniorenbeirat

So viele Kandidaten wie nie für den Seniorenbeirat

Wahl in Willich

Willich Am 16. Juni wird der siebte Seniorenbeirat gewählt. Im Sozialausschuss hatte Geschäftsbereichsleiter Volker Sternemann positive Nachrichten zu verkünden: „Wir haben ein Youtube-Video rund um den Seniorenbeirat gemacht, das sehr gut angekommen ist.“

Das Beste an der Sache: „Es haben sich 25 Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl gestellt, so viele hatten wir noch nie, das freut mich richtig.“ Sternemann versprach, dass die Kandidatenprofile in Kürze vorlägen. Und er gestand, dass er unsicher war, wie gut die Youtube-Präsentation bei der Zielgruppe ankommen würde.