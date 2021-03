Taschendieb in Anrath : Unbekannter stiehlt einem 81-Jährigen die Geldbörse

Symbolfoto Foto: dpa

Anrath Einem 81-jährigen Mann ist am Mittwoch gegen 11 Uhr eine Geldbörse gestohlen worden. Das teilte die Polizei mit. Der 81-Jährige war dabei, die Haustür zu einem Mehrfamilienhaus an der Schottelstraße in Willich-Anrath zu öffnen, als er bemerkte, dass jemand an seiner Gesäßtasche beschäftigt war.

Als er sich umdrehte, sah er nur noch, wie ein Mann zu Fuß in Richtung In der Silbert wegging. Hinweise auf den Taschendieb erbittet die Polizei unter Telefon 02162 3770.

(buer)