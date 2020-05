Wolfgang Brunner : Der Märchenroman von Ringenberg

Wolfgang Brunner zeigt in seinem bücherbestückten Büro in Ringenberg eine Ausgabe seines neuen Werkes. Foto: Wolfgang Brunner

Ringenberg Wolfgang Brunner hat seinen 19. Roman herausgebracht. „Der König und der Schmetterling“ ist märchenhaft, aber eine sehr lebensnahe Liebesgeschichte dreier Paare aus verschiedenen Zeiten.

Wolfgang Brunner, der Nimmermüde, hat seinen 19. Roman herausgebracht. Hinzu kommen noch jede Menge Kurzgeschichten. Der Ringenberger sitzt auf vielen Stühlen. Er tummelt sich in Genres von Horror über Fantasy bis zu Kindergeschichten. Zuletzt entstand „Pro-Gen“, ein Thriller, aus seiner Feder, in dem es um eine Meuterei in einem Gefängnis und deren Folgen ging. Jetzt macht Brunner schreiberisch eine Kehrtwende. „Der König und der Schmetterling“ ist herausgekommen, und der Titel klingt nicht nur märchenhaft, die Liebesgeschichte ist es auch. Die Gedichte in der Geschichte stammen bis auf eins von seiner Frau Marion. „Wahre Poesie“, findet der Ehemann.

Auf ungewöhnliche Art und Weise, manchmal überraschend, aber stets fließend, verknüpft der Autor die Liebesgeschichten dreier Paare zu einem großen Ganzen. Das zauberhafte Märchen von Zira und dem König, die intensive Begegnung zwischen Maria und Bernard, der tiefe Einblick in die Welt von Sara, Manuel und ihrem kleinen Sohn Tristan – alle Erzählstränge entführen in unterschiedliche Epochen. „Zahlreiche kürzere Märchen, sorgsam eingeflochten, unterstreichen dabei die Botschaften“, sagt Wolfgang Brunner.

Info Buch in drei verschiedenen Formaten Der Roman „Der König und der Schmetterling“ gibt es als E-Book (4,99 Euro), als Taschenbuch (ISBN 978-3948540043, 16,90 Euro) oder als gebundene Ausgabe (ISBN 978-3948540050, 25,90 Euro). Das Buch hat 292 Seiten.

Die Möglichkeiten einer solchen Herangehensweise hätten ihn gereizt. „Den Leser erwartet ein Buch über die Liebe und das Leben, dessen Anspruch es ist, im Herzen zu berühren und zum Nachdenken anzuregen“, sagt er mit einer gewissen Begeisterung. Das ist nicht wenig, und aus diesem Ansatz eine stimmige Geschichte zu entwickeln, ist schon eine Aufgabe. Die passende Umgebung, um sich einer schreiberischen Herausforderung zu stellen, hat Brunner im beschaulichen Dorf. In Ringenberg wohnt der Autor mit seiner Familie und hier hat er sein bücherbestücktes Büro, in dem er nicht nur Geschichten schreibt, in die er gerne lebenspraktische philosophische Botschaften einwebt. Oder eben märchenhafte.

„Aus Märchen Wahrheiten zu machen, war ein großer Spaß“, sagt der Autor. Die Charaktere, in die er sich vertiefte, sind ihm beim kreativen Prozess ans Herz gewachsen. Autorenschaft heißt auch immer, sich mit den selbstgeschaffenen Figuren zu identifizieren, und weil man nicht alle Charaktere mag, sich zumindest mächtig mit ihnen auseinanderzusetzen. Brunner erging es auch so, und er hat in den sechs Rollen seiner Geschichte Sympathiepunkte für Maria und Bernhard angehäuft. „Sie haben es mir vor allem angetan, denn sie verkörpern das, was sich Millionen Liebender wünschen.“ Sein Fazit: „Solche Märchen gibt es im wahren Leben wirklich.“