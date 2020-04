Musikübertragung im Internet : Geisterkonzerte von Schloss Ringenberg

Für das Geisterkonzert am Sonntag wird am Donnerstag das Konzert-Video aufgezeichnet. Wolfgang Kostujak hat schon den Text, den er dazu spricht, im Stil eines historischen Teleprompters aufgenommen. Foto: Kostujak

Ringenberg Das Trio Gleichstein wird an diesem Donnerstag anreisen und im Schloss Ringenberg Teile aus seinem Programm vor Kameras und Mikrofonen spielen. Das Ganze wird dann am Sonntag, dem ursprünglich geplanten Konzerttermin, im Internet übertragen.

„Präsenzveranstaltung“ heißt das Stichwort, die Derik-Baegert-Gesellschaft plante eine solche vor Publikum für den kommenden Sonntag, 26. April, 20 Uhr, im Schloss Ringenberg – einsam gegen den Trend. Wirklichkeitsfremd? Dammbruch für kleine Live-Auftritte? Am Mittwoch nun teilte Kostujak mit, dass man „nach dem aktuellsten Stand in Bezug auf die allgemeinen Kontaktsperren eine Präsenzveranstaltung nicht durchführen darf“. Doch live bleibt live – per direkter Internetübertragung. So könnte es weiteren Ringenberger Schlosskonzerten für 2020 widerfahren.