Hückeswagener Kultur in der Corona-Krise : Leitungsteam im Kultur-Haus Zach arbeitet an Ersatzterminen

Hückeswagen Einige abgesagte Veranstaltungen werden noch in diesem Jahr nachgeholt, andere fallen aus. Die Programmplanung für die zweite Jahreshälfte dagegen läuft.

Die aktuellen Einschränkung wegen des Coronavirus haben große Auswirkungen auch auf die Programmplanung von Kulturtreibenden, wie etwa für den Trägerverein des Kultur-Hauses Zach. „Da derzeit keine Veranstaltungen stattfinden können, sind wir in den vergangenen Wochen mit jeder Menge unserer gebuchten Künstler in Kontakt getreten, um für die nun ausfallenden Veranstaltungen Ausweichtermine zu finden,“ berichten der Vorsitzende Detlef Bauer und sein Stellvertreter Stefan Noppenberger vom Trägerverein.

Seit dem 15. März durften aufgrund der behördlichen Auflagen keine Veranstaltungen im Kulturhaus an der Islandstraße mehr stattfinden. Für viele ausgefallene Termine sind bereits neue gefunden worden. So wurde die für den 15. März vorgesehene Multivisionsshow „Wildes Namibia“ mit Bernd Wasiolka auf den 20. September verlegt. Die beiden Multivisionsvorträge über Norwegen mit dem Hückeswagener Karl-Heinz Bobring (22. März) sollen nun am 19. Juli stattfinden. Das Konzert mit dem Duo „Wandering Souls“ mit der Hückeswagener Musikerin Lorena Manz (27. März), ist auf den 30. Mai terminiert. Und das Folk-Konzert „Fresh Folk from Scotland“ mit Sabrina Palm und Steve Crawford (3. April) findet nun kurz vor Weihnachten, am 18. Dezember, statt.Sollten an den Ausweichterminen immer noch keine Veranstaltungen erlaubt sein, könnten sie auch noch einmal verschoben werden, versichert Noppenberger.