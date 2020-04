Kommentar : 800-Quadratmeter-Regel bleibt absurd

Sebastian Peters, RP-Lokalchef in Wesel, kommentiert. Foto: ANDREAS ENDERMANN

Meinung Wesel Erst durften zu große Geschäfte nicht öffnen, nun dürfen sie unter der Prämisse öffnen, dass sie künstlich ihre Verkaufsfläche verkleinern. Wer klaren Verstandes diese Regel betrachtet, muss zur Erkenntnis kommen: Das ist absurd.

Dass in einer Krisenlage manche Verordnung des Landes zunächst Stückwerk ist, dass man sich der besten Lösung manchmal nur scheibchenweise nähert, scheint logisch. Bei der 800-Quadratmeter-Regelung allerdings wird es immer absurder: Große Geschäfte dürfen bald zwar wieder öffnen, aber nur, wenn sie künstlich ihren Platz limitieren auf 800 Quadratmeter. Ausweichmöglichkeiten werden also genommen. NRW übernimmt damit eine Regelung, die schon in anderen Bundesländern absurd war. Dabei gibt es die Lösung längst, sie ist Teil der Verordnung: nur ein Kunde pro zehn Quadratmeter Fläche. Bei alleiniger Anwendung dieser Regel ließe sich auch ein großes Geschäft mit weniger Risiken betreiben.