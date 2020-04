Schermbeck : Wiederholt Fenster der Gesamtschule zerstört

Schermbeck Erneut sind mehrere Fenster der Schermbecker Gesamtschule an der Schloßstraße von Unbekannten zerstört worden. Nun werden Zeugen gesucht.

Wie die Polizei am Mittwoch mitgeteilt hat, wurden drei Scheiben der Schule in der Nacht von Montag auf Dienstag beschädigt. Auf Anfrage erklärt ein Polizeisprecher, dass die äußere Scheibe der doppeltverglasten Fenster des Direktorenbüros und eines Unterrichtsraumes jeweils mit einem Stein durchschlagen wurden. Ein weiterer Stein zerstörte das komplette Fenster eines weiteren Raumes. Wie berichtet, hatten schon am vergangenen Wochenende Unbekannte vier Scheiben der Schule zerstört. Dabei soll eine Steinschleuder im Einsatz gewesen sein. In beiden Fällen hatte der Hausmeister die Schäden entdeckt und die Polizei informiert. Es sei nicht auszuschließen, dass beide Taten von ein und demselben Täter begangen wurden, so der Polizeisprecher.