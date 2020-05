Weseler Zitadellenviertel : Festungsmauer für 600.000 Euro saniert

Wesel Länger als ursprünglich geplant hat das im Sommer 2019 gestartete Ausbessern der alten Graben-Stützmauer im Zitadellenviertel gedauert. Unvorhergesehene Schäden im tiefergelegenen Mauerwerk hatten die Arbeiten verzögert.

Was lange währt, wird endlich gut. Im vergangenen Sommer hat in der Weseler Innenstadt, nur einen Steinwurf vom Sozialpädiatrischen Zentrum (SPZ) an der Breslauer Straße im Zitadellenviertel, die Sanierung des Denkmals Escarpemauer begonnen. Dabei handelt es sich um ein Mauerstück der Bastion Halberstadt, das die Zitadelle mit der Stadtbefestigung verband. Diesen Bereich der Festung ließ Preußen-König Friedrich I. Anfang des 18. Jahrhunderts errichten. Durch unvorhergesehene Schäden im tiefergelegenen Mauerwerk verzögerten sich die Arbeiten, berichtet die Stadt. Jetzt endete die Sanierungsphase des Backstein-Schmuckstücks mit der Schlussabnahme.