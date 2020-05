Autor und IT-Experte : Märchenhafte Fantasy-Geschichten aus Delrath

Delrath Mittlerweile hat Paul M. Belt sieben Bücher über Nian geschrieben, vier sind bereits erschienen, Band fünf kommt vermutlich im September heraus. Der Delrather ist in Braunschweig geboren.

Schon Jahre zuvor hatte Belt sich gerne Geschichten ausgedacht, sie Kindern aus seinem Umfeld erzählt und festgestellt, dass er in der Lage ist, sie auch aufzuschreiben. Doch erst die Geschichte des Lindenreiters löste einen wahren Schreibfluss in ihm aus. „Ich habe dann im Urlaub angefangen, richtig zu schreiben. Und es kam eine Idee zur anderen, es floss alles nur so aus mir heraus“, erzählt der Delrather. Schnell war der erste Band der „Geschichten aus Nian“ fertig. In dem fiktiven Land ist alles besonders klein – Erwachsene Menschen sind ungefähr so groß wie ein Finger lang ist, Kinder entsprechend kleiner. Nur Bäume und Pflanzen sind so hoch, wie wir sie auch kennen, weshalb die Bewohner von Nian zwar tolle Dinge tun können wie an Gänseblümchen schaukeln, aber auch immer einer großen Gefahr ausgesetzt sind. „Jeder in Nian hat Angst vor Bäumen, denn eine herunterfallende Nuss kann großen Schaden anrichten“, erklärt der Autor. Doch die Figuren, die in Nian leben, entdecken immer ganz besondere Fähigkeiten, die sie in sich tragen.