Derik-Baegert-Gesellschaft : Neues Konzertprogramm in Ringenberg

Ringenberg Die Schlosskonzerte der Baegert-Gesellschaft in Ringenberg warten mit einer Absage und zusätzlichen Veranstaltungen auf. Wer die Werke von Ludwig van Beethoven schätzt, sollte sich schon jetzt zwei Termine im Oktober notieren.

„Mit Rücksicht auf die durch das Coronavirus bedingten Ausgangs-, Reise- und Versammlungsbeschränkungen müssen wir die als Kooperation mit der Deutschen Clavichord-Societät am Sonntag, 7. Juni, geplanten Veranstaltungen absagen. Wir arbeiten an einer Verschiebung auf das Jahr 2021“, erklärte er jetzt. Die Societät wollte ihre Jahresversammlung in Ringenberg abhalten, dazu war ein Konzert auf dem historischen Tasteninstrument geplant. Die gute Nachricht, die eigentlich mehrere beinhaltet: Grundsätzlich wird die Derik-Baegert-Gesellschaft alle musikalischen Eigenproduktionen in diesem Jahr durchführen.