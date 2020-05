Spektakuläre Aktion in Wesel : Eselrock-Logo am „Langen Heinrich“

Freitag- und Samstagabend war der „Lange Heinrich“ mit dem Eselrock-Logo bestrahlt. Foto: prv Foto: Simon Bleckmann

Wesel Mit einer besonderen Lichtinstallation hat sich am Wochenende das Eselrock-Festival in Erinnerung gerufen. Eigentlich hätte am Freitag und Samstag der Konzertreigen im Heubergpark über die Bühne gehen sollen. Die Corona-Pandemie zwang das Veranstalterteam zur Absage.

Damit ein wenig Eselrock die Weseler dennoch erreicht, wurde am Freitag und Samstag der Fernmeldeturm „Langer Heinrich“ in der Innenstadt bestrahlt. Das Eselrock-Logo und der Schriftzug wanderten über den Turm. Auch in den sozialen Medien machten die Veranstalter ihre besondere Aktion öffentlich und ernteten viel Zuspruch. Diese Lichtinstallation sei ohne öffentliche Gelder realisiert worden, betonen die Eselrocker, die sich via Facebook bei der Deutschen Funkturm GmbH und dem Forever-Designbüro bedankten.

(sep)