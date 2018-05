Ulrike Westkamp: "Wir werden die Realschule unterstützen"

Wesel Nach dem umstrittenen Votum des Linksbündnisses zu den 23 Schülern mit Hauptschulempfehlung spricht Bürgermeisterin Ulrike Westkamp. Die Verwaltung werde sich an den Beschluss halten, die Schüler an der Realschule aufzunehmen.

Dass die Gesamtschule am Lauerhaas 23 Viertklässler mit Hauptschulempfehlung beziehungsweise eingeschränkter Realschulempfehlung abgelehnt hat, die nun zwangsweise zur Konrad-Duden-Realschule gehen müssen, und die Absicht des Linksbündnisses, eine zweite Gesamtschule in Wesel zu gründen, wird in der Stadt heißt diskutiert. Wie sehen Sie die Sache?

Ulrike Westkamp Es war eine schwierige Entscheidung, die kürzlich im zuständigen Schulausschuss getroffen werden musste. Die Diskussion dort war seitens der Politik von Ernsthaftigkeit und Sachlichkeit geprägt. Die Verwaltung hatte in ihrer Vorlage den Vorschlag gemacht, die 23 abgelehnten Schüler in der Gesamtschule in einer Überhangklasse zu beschulen.

Westkamp Die Verwaltung steht natürlich in engem Kontakt mit der Bezirksregierung. Zuletzt am Freitag. Wir haben darüber gesprochen, eine Verlängerung der auf zwei Jahre befristeten Genehmigung nach § 132 c des Schulgesetzes zu erreichen (Stichwort: Bildungsgang, der zum Hauptschulabschluss führt). Das geht nur auf Antrag. So ein Antrag muss aber sorgfältig vorbereitet werden. Wir werden dies intensiv mit dem Schulausschuss, den Fraktionen und der Realschule besprechen und anschließend den Antrag in Düsseldorf stellen. Das wird aber noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Die Bezirksregierung in Düsseldorf wird erst dann über den Antrag entscheiden.