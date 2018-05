Schermbeck: Neue Pläne für die Feldbahn

Schermbeck Die Gahlener Feldbahnfreunde veranstalteten am Samstag einen Fahrtag.

Die Gahlener Feldbahnfreunde haben neue Pläne. In den kommenden Jahren wollen sie ein Info-Gebäude errichten, um über die Geschichte der Bahn aufzuklären. Dies berichtete Vorstandsmitglied Michael Gorris am Samstag den Besuchern des öffentlichen Fahrtags. Für den Bau eines solchen Gebäudes südlich der bestehenden Werkstätten hat die Ton-Stiftung Nottenkämper einen stattlichen Betrag zugesagt. In dem Gebäude sollen Dokumente und Geräte ausgestellt werden, die zeigen sollen, wie früher Ton gewonnen, transportiert und verarbeitet wurde. In der Nähe des geplanten Gebäudes soll ein Eimerkettenbagger, den die ehemalige Overbecker Ziegelei Menting den Feldbahnfreunden übergeben hat, im Gelände jenen Arbeitsvorgang demonstrieren, der früher im Sumpfhaus der Ziegelei nötig war, um den im Sumpfhaus gewässerten Ton über Förderbänder zur Produktion von Dachziegeln oder anderen Produkten aus Ton zu schicken. "Helfer sind willkommen", lädt Michael Gorris zur Mitarbeit ein. An jedem Mittwoch treffen sich einige der aktiven Mitglieder, um Arbeiten zu verrichten. Arbeitseinsätze an Samstagen werden nach Absprache erledigt.