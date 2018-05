Schermbeck: Kleiner Schütze mit Familientradition

Schermbeck Bei den Dammer Kinderschützen gibt es einen neuen Thron.

Während die Dammer Kinderschützen in den vergangenen Jahren immer ein eigenes Schützenfest feierten, in dessen Verlauf auch das neue Königspaar inthronisiert wurde, hat der Schützenverein Damm in diesem Jahr eine Änderung vorgenommen. Um das Kinderschützenfest aufzuwerten, wurde die Inthronisation mit der Krönung des Königspaares der erwachsenen Dammer Schützen zusammengelegt. Neues Königspaar sind Ben Heyne und Samira Yesim (Mitte). Der König stammt aus einer schützenfestfreudigen Familie.