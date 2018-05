Schermbeck: Familientag bei Gahlens Schützen

Schermbeck Lutz Wolthaus siegte im zehnten Stechen, Simone Beckmann bei den Damen.

Der Allgemeine Bürgerschützenverein Gahlen veranstaltete am Sonntag zum fünften Male einen Familientag. Wo vor einem halben Jahrzehnt nur Männer, Frauen oder Jugendliche separat zum Preis- und Pokalschießen antraten, da kamen diesmal Väter, Mütter und Jugendliche gemeinsam zum Schießkeller. Ob am Bierstand oder am Kuchenstand der Vorstandsfrauen: Die Familien blieben meist eng beieinander und konnten so gemeinsam ihre Freizeit verbringen. Zwischendurch traten Männer, Frauen und Jugendliche zum Schießen mit der Armbrust an. Bis zum Stechen schossen alle drei Gruppen gemeinsam unter Leitung des Schießwarts Udo Kleinespel auf eine Zwölfer-Ringscheibe.