Wesel: Realschule sieht Gesamtschule in der Pflicht

Wesel Im Streit um die 23 Schüler ohne einen Schulplatz meldet sich nun Ina Gaastra, Leiterin der Realschule.

Grund für diese deutliche Positionierung war eine Aussage von Gesamtschuleltern, die von der Realschule die Aufnahme der Schüler gefordert hatten - verwiesen hatten diese Eltern darauf, dass die Realschule doch einen Hauptschulzweig habe. Diese Darstellung der Eltern nannte Ina Gaastra "sachlich falsch". Die Regelung nach § 132c, die eine Unterrichtung von Hauptschülern an der Realschule vorsieht, sei ab Klasse sieben gedacht und dies für jene Schüler, bei denen nach der Erprobungsstufe absehbar ist, dass sie den Realschulabschluss nicht schaffen. Eine Aufnahme solcher Schüler schon in Klasse fünf im System sei nicht vorgesehen, rechtlich sogar nicht möglich, argumentiert Gaastra. "Eine reine Auffangklasse dürfen wir nicht bilden", sagte Gaastra, die mit ihren Konrektoren Heike Böken-Heinemann und Harald Welz informierte.

Unterdessen hat Wesels Schuldezernent Rainer Benien auf Anfrage bekräftigt, dass die Stadtverwaltung der Politik für den Schulausschuss eine neunzügige Gesamtschule Lauerhaas empfehlen werde. In Abwägung aller Faktoren - Raumangebot, Personal, Schulform - sei die Gesamtschule geeigneter, so Benien. Die Situation ist verfahren, am Donnerstag (16.30 Uhr, Rathaus) will die Politik diskutieren; und schon jetzt zeichnet sich ab, dass eine große Zahl an Eltern und Schülern dieser Sitzung beiwohnen wird. Das politische Linksbündnis hatte Wesel in die missliche Lage manövriert, als es das Auslaufen einer Haupt- und einer Realschule beschloss. Die Auswirkungen zeigen sich nun: Für 23 Schüler, laut Gaastra haben davon 17 eine Hauptschulempfehlung und sechs nur eingeschränkte Realschulempfehlung, findet sich im Weseler Schulsystem kein Platz. Die Gesamtschuleltern wehren sich gegen die Aufnahme, die Platzkapazitäten reichten nicht.