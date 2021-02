3000 Euro kommen zusammen : Rotary Club lässt 4800 Berliner für den guten Zweck backen

Hamminkeln Bäckermeister Bastian Bors und sein Team standen stundenlang an der Fettpfanne, um das Gebäck zu kreieren. Mit der Aktion kommen mindstens 3000 Euro zusammen. Wohin das Geld nun fließt.

Gut sieben Stunden blieb die Fettpfanne in der Großbäckerei Bors in Hamminkeln heiß. Berliner für Berliner holten die Mitarbeiter von Bäckermeister und Rotarier Bastian Bors aus der heißen Flüssigkeit. Am Ende waren es 4800 Stück. Das süße Gebäck füllte schließlich 200 Kartons à 24 Berliner – oder wie sie in Berlin heißen – Pfannkuchen.