Krefelder (25) in Wesel festgenommen : Polizistin bei Kontrolle von Auto mitgeschleift und verletzt

Wesel Bei einer Verkehrskontrolle in Wesel-Flüren ist am Dienstag gegen 14 Uhr eine Kriminalkommissarin verletzt worden. Ein 25-jähriger Autofahrer aus Krefeld wurde vorläufig festgenommen.

Wie die Polizei mitteilt, hatten zivilie Kriminalbeamte an der Sonnenstraße einen verdächtigen Autofahrer kontrolliert. Als die Kriminalhauptkommissarin an die geöffnete Fahrertür trat, legte der Fahrer den Rückwärtsgang ein und gab Vollgas. Aufgrund der geöffneten Tür stürzte die junge Beamtin und wurde anschließend von dem Auto einige Meter mitgeschleift. Ein Rettungswagen brachte die Beamtin in ein Krankenhaus. Den 25-jährigen Fahrer nahmen Polizeibeamte vorläufig fest. Den genauen Tathergang sowie die näheren Umstände des Sachverhalts klärt jetzt die Kriminalpolizei. Die Ermittlungen dauern an.