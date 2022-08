Angebot in Neuss : Mehr Teilnehmer bei „Sport im Park“

Vor drei Jahren nahmen 7000 Sportbegeisterte das kostenlose „Open Air“-Angebot an. Diese Zahl soll nun wieder erreicht werden. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Die Verantwortlichen läuten den Endspurt des Angebots ein – und ziehen eine erste positive Bilanz. Vor allem drei Sportarten sind besonders gefragt.

(nima) Noch bis zum 31. August geht die dreimonatige Saison von „Sport im Park“ in Neuss – das Angebot richtet sich an alle Bürger, auch an Untrainierte, alle Altersgruppen und Menschen mit und ohne Beeinträchtigung. Seit 2017 gibt es in Neuss „Sport im Park“, der vom städtischen Sportamt organisiert wird.

Die Projektleiterin Kirsten Esgen-Cohnen hat mittlerweile 17 Angebote mit 13 verschiedenen Sportarten aufgebaut. Die meisten Teilnehmer haben die Top-Drei mit Yoga, Qi-Gong und die „In“-Sportart Stand-Up-Paddling auf dem Sandhofsee. Aber auch das Stretching-Workout, das immer mittwochs abends im Stadtpark neben dem berühmten Eierdieb stattfindet, ist angesagt. Die Teilnehmerzahlen, die in den beiden vergangenen Corona-Jahren eingebrochen waren, allerdings nur geringfügig, steigen wieder deutlich an. „Wir hoffen“, sagt Sportdezernent Matthias Welpmann, „wieder die Teilnehmerzahl von 2019 zu erreichen.“

Vor drei Jahren nahmen 7000 Sportbegeisterte das kostenlose „Open Air“-Angebot an. Glücklich ist der Sportdezernent über eine Unterstützung durch den Sportbund des Kreises in Höhe von 3000 Euro. Der Sportbund verteilt landesweite Fördermittel vom Landessportbund NRW und der AOK. „Wir begrüßen diese Initiative Sport für alle und unterstützen das“, betont Hermann-Josef Baaken, Vorsitzender des Kreissportbundes. „Die Angebote werden von qualifizierten und lizensierten Coaches geleitet. Diese müssen ordentlich bezahlt werden. Die Kosten in diesem Jahr liegen deutlich über 8000 Euro. Wir sind für jede Unterstützung dankbar“, sagte Welpmann.