Polizei löst Party auf : Hamminkelner ist Gast auf Feier mit verfassungsfeindlichen Parolen und Hakenkreuzfahne

Hamminkeln/Bocholt Die Polizei hat eine lautstarke Party in Bocholt aufgelöst, auf der auch ein Mann aus Hamminkeln zu Gast war. Weil sich die Gäste nicht an die Corona-Regeln hielten und zudem verbotene Symbole und Parolen verbreiteten, wurden Bußgelder verhängt und Strafverfahren eingeleitet.

Ein 39 Jahre alter Mann aus Hamminkeln war am Samstagabend zu Gast bei einer Party in Bocholt, die die Polizei auflöste. Wie die zuständige Kreispolizeibehörde Borken mitteilte, beschwerten sich mehrere Zeugen über die Lautstärke in einer Mehrfamilienhaus-Wohnung im Bocholter Nordwesten. Nach Angaben der Zeugen seien auch rechtsradikale Parolen gerufen und eine Hakenkreuzfahne vom Balkon der Wohnung öffentlich gezeigt worden.