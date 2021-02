Umbau ist bereits in Planung : Grundschule erhält eine fünfte Gruppe für den Offenen Ganztag

Um das zweite Geschoss dieses Gebäudes der Grundschule wieder nutzbar zu machen, soll ein Treppenturm errichtet werden. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Die Gemeinde plant am Standort an der Schienebergstege derzeit eine neue Außentreppe, damit Klassen ins Obergeschoss ziehen können und so Platz für die Betreuung machen. Wo das Personal für das neue Angebot herkommt und wer die Kosten dafür trägt.

Von Helmut Scheffler

Am katholischen Standort der Schermbecker Grundschule wird die offene Ganztagsschule (OGS) ab dem 1. August um eine fünfte Gruppe erweitert. Diesen einstimmigen Beschluss fasste der Kultur-, Schul-, Sport- und Sozialausschuss. Bislang gab dort vier OGS-Gruppen. Die Caritas hat signalisiert, dass sie über die erforderlichen personellen Ressourcen verfügt, die Betreuung einer zusätzlichen OGS-Gruppe zu übernehmen.

Um aber insgesamt fünf Gruppen betreuen zu können, ist eine bauliche Maßnahme erforderlich. Nachdem aus Brandschutzgründen das Obergeschoss des Gebäudes direkt an der Schienebergstege geschlossen werden musste, konnte die OGS als Ersatz für zwei aufgegebene Räume den Musikraum und den „Bühnenraum“ im Erdgeschoss nutzen. Aber für die Unterbringung weiterer OGS-Teilnehmer reicht das räumliche Angebot nicht.

Der Ausschuss beschloss deshalb eine bauliche Maßnahme. Ein zweiter Rettungsweg in Form einer zusätzlichen Außentreppe muss geschaffen werden. Nach der Fertigstellung können zwei Schulklassen wieder ins Obergeschoss umziehen und die OGS bekommt zwei frei werdende Klassenräume.

Die Außentreppe soll an der zur Schienebergstege gewandten Außenseite des Gebäudes errichtet werden. Die Stahltreppenanlage wird so aussehen wie die Stahltreppenanlagen an den Gebäuden der Gesamtschule. Drei Varianten sind denkbar. Die preiswerteste Variante wäre eine temporäre Stahlgerüsttreppenlösung, die im Nachhinein wieder abgebaut werden könnte ohne Einbau eines neuen Fluchttürelementes mit Errichtung einer Ausstiegshilfe aus der vorhandenen Fensteranlage. Dabei würden Kosten in Höhe von rund 35.000 Euro entstehen.

Bei der zweiten Variante würde für zusätzliche 5000 Euro ein neues Fluchttürenelement errichtet werden. Für rund 55.000 Euro könnte eine dauerhafte Stahltreppenlösung mit dem Einbau eines neuen Fluchttürenelementes geschaffen werden.

Fehlender Raum könnte auch durch die Beschaffung oder Anmietung von Containeranlagen zur Verfügung gestellt werden. Die Kosten zum Erwerb von Containeranlagen für zwei Klassenräume würden nach einer ersten Einschätzung die Kosten für den Bau einer Treppenanlage deutlich überschreiten. Außerdem wäre es schwierig, einen geeigneten Standplatz für die Container zu finden.

Der Ausschluss beschloss einstimmig, die Baukosten in den Haushaltsplan für das Jahr 2021 einzustellen. Im Rahmen der Haushaltsberatungen wird auch entschieden, welche Variante umgesetzt werden soll.