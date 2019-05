Schermbecker Einsatz : Engagement für eine bessere Welt

Die Messdiener starteten einer Foto-Aktion und stellen nun alle 14 Tage immer fünf Ehrenamtler in der Ludgeruskirche vor. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Schermbecker Jugendliche beteiligten sich an einer 72-Stunden-Aktion.

An der 72-Stunden-Aktion des Bundes der Katholischen Jugend im Bistum Münster (BDKJ) beteiligten sich in den vergangenen Tagen auch zahlreiche Jugendliche der Katholischen Kirchengemeinde St. Ludgerus in Schermbeck. Wie bei der letzten Aktion im Jahre 2013 wollte der BDKJ auch diesmal junge Menschen motivieren, ein soziales, politisches, ökologisches oder interkulturelles Projekt durchzuführen, um die Welt ein Stückchen besser zu machen.