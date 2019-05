Aktion des BDKJ : Katholische Jugend tut 72 Stunden lang Gutes

Duisburg Auch in Duisburg beteiligen sich junge Leute an der 72-Stunden-Aktion des BDKJ.

Grüne T-Shirts, gute Laune und bestes Wetter – voller Vorfreude und Tatendrang haben jetzt Hunderte Kinder und Jugendliche bei zentralen Auftakt-Partys in den Städten und Kreisen des Ruhrbistums die 72-Stunden-Aktion eröffnet. Bis Sonntagnachmittag wollen rund 3600 junge Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Rhein, Ruhr und Lenne in mehr als 130 Projekten die Welt in ihrer Nachbarschaft ein Stückchen besser machen. Dabei steht für die meisten von ihnen bereits seit Wochen fest, dass sie in diesen Tagen zum Beispiel Spielplätze einrichten oder reparieren, Müll sammeln, Bienenhotels bauen oder Begegnungsfeste mit Senioren organisieren. Einzelne Gruppen haben sich jedoch auch für die „Get it“-Variante der Aktion entschieden und haben erst bei den Auftakt-Partys ihr Überraschungsprojekt erhalten.