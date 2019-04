Klassentreffen St. Johannesschule : Wiedersehen in froher Runde nach 60 Jahren

60 Jahre nach der Einschulung in die Sankt Johannesschule in Bislich trafen sich die ehemaligen Schülerinnen und Schüler im Cafe Landluft. Foto: SJ. Foto: Bruno Braems

Bislich 60 Jahre nach der Einschulung in die St. Johannesschule in Bislich haben sich am Wochenende die ehemaligen Schülerinnen und Schüler im Cafe Landluft getroffen.

