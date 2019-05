Grenzlandwettstreit in Heiden : Spielmannszug Lankern holt Gesamtsieg

Dingden Im westfälischen Heiden gewannen die Musiker den begehrten Grenzlandpokal.

Los ging es morgens mit der Marschklasse. „Hier haben wir die beiden Stücke „The Fairest of the Fair“, sowie den „Krönungmarsch“ gespielt“, teilte der Spielmannszug mit. Wenig später trat dann die Jugend auf, die die Stücke „A Banda“ sowie „Biene Maja/“ und „Eine Insel mit zwei Bergen“ präsentierte. Mittags spielten dann die sechs bis acht Jahre alten Schüler auf der Blockflöte die Lieder „In der Schule“ sowie „Schlaf Kindlein Schlaf“.

Nachmittags stand dann das „Musizieren in Bewegung“ bei einem Festumzug auf dem Programm. Die Gäste aus Lankern sind mit 47 Aktiven mitmarschiert und haben einige Marschstücke zum Besten gegeben. In der Konzertklasse wurde dann noch das Stück „A Scottish Portrait“ gespielt. Besonders stolz ist der Verein darüber, dass man in der Marschklasse sensationell den ersten Platz in Liga 1 geholt hat. „Das ist natürlich ein für uns herausragendes Ergebnis und eine super Einschätzung für die Deutsche Meisterschaft in Osnabrück“, heißt es.