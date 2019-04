AVG-Schüler am Werk : Neues Wandbild bei Korn ist fertig

Wesel Es ist vollbracht: Mehrere Zwölftklässer des AVG-Kunst-Grundkurses von Lehrerin Beate Florenz-Reul haben jetzt das neue Kunstwerk am Eingang zur Buchhandlung Korn in der Fußgängerzone fertiggestellt.

Das Bild zeigt ein Regal, das mit Büchern und kleinen Dekoartikeln vollgestopft ist. Der Clou: Auf den Bücherrücken stehen leicht abgeänderte Titel berühmter Meisterwerke. Einige dieser witzigen Titel stammen von Korn-Kunden. Denn Anfang März hatte Chefin Eva Korn zu einem Ideen-Wettbewerb aufgerufen – und mehr als 50 Vorschläge gingen ein. Eine Jury hat jetzt die fünf besten Titel ermittelt, die in dem neuen Wandbild verewigt wurden. Aus Shakespeares „Hamlet“ hat Ulrike Großholtfurth aus Xanten kurzerhand „Omlett“ gemacht. Unabhängig voneinander reichten Angelika Patt und Christoph Kock (beide Wesel) den Vorschlag „Zauderzwerg“ ein. Als Vorlage diente ihnen Thomas Manns „Der Zauberberg“. Begeistert war die Jury auch vom Vorschlag „Der Name der Sauce“ (Original: „Der Name der Rose“ von Umberto Eco) – eine Idee von Ute Dahm aus Wesel. Agatha Christies „16 Uhr 50 ab Paddington“ hat Eva Weitz aus Wesel als Vorlage für ihren Buchtitel „16 Uhr 50 ab Blumenkamp“ genommen. Und von Anke Mülheims (Alpen) stammt der Vorschlag „Fräulein Trullas Gespür für Tee“ – in Anlehnung an „Fräulein Smillas Gespür für Schnee“. Bis auf Ute Dahm, die jetzt bei einem Besuch der Buchhandlung persönlich von Eva Korn beglückwünscht wurde und ein Buchgeschenk erhalten hat, werden die anderen Gewinner schriftlich benachrichtigt. Dass die AVG-Schüler ein neues Bild gemalt haben, hat damit zu tun, dass die Außenwand bei Korn mit dem Bildnis des liegenden Goethe – 2012 ebenfalls von AVG-Schülern gemalt – Ende 2018 von unbekannten Tätern mutwillig eingetreten worden war.