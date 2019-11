Fußball : Veteranen tauschen Erinnerungen aus

Rund 40 ehemalige Fußballer begegneten sich im Vereinsheim des Büdericher SV, der in diesem Jahr Gastgeber des Treffens war. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Wesel Ehemalige Spieler aus dem nördlichen Fußball-Kreis Moers trafen sich beim Büdericher SV.

Es ist fast zu einer festen Einrichtung geworden. Jeweils am zweiten November-Sonntag treffen sich die Veteranen aus dem nördlichen Teil des Fußball-Kreises Moers zu einem gemütlichen Beisammensein. Dieses Mal war der Büdericher SV, der in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen gefeiert hat, Gastgeber der Veranstaltung.

Letztlich waren es rund 40 ehemalige Fußballer, die in die Vereinsheim des BSV gekommen waren. Das war gleichzeitig auch ein Zeugnis dafür, dass auch bei den Oldies der Nachwuchs fehlt. Und so fand der Aufruf der Versammlung, dass man mehr für den Nachwuchs machen müsse, große Zustimmung. Noch am Tag nach dem Treffen war Friedrich Dörken die Anstrengung anzumerken. „Ich musste viel reden“, sagte er.