Bogenschießen : Petra Mumme ist erneut Deutsche Meisterin

Petra Mumme mit Goldmedaille und Siegerurkunde. Foto: Mumme

Wesel Die Blankbogen-Schützin aus Ginderich verteidigt in Schwedt an der Oder in der Ü-50-Klasse ihren Titel.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von René Putjus

Zum Feiern war keine Zeit. Nach der Meisterschaft ging’s direkt mit dem Auto von Schwedt an der Oder im Landkreis Uckermark zurück nach Ginderich. „Richtig angestoßen wird erst beim Training am Samstag“, sagt Petra Mumme. Ihre Vereinskollegen von den Xantener Querschießern hatten der Gindericherin aus der Ferne die Daumen gedrückt. Das hat geholfen. Mumme gelang bei der Deutschen Meisterschaft im Bogenschießen in der brandenburgischen Kleinstadt die Titelverteidigung. Sie setzte sich mit dem Blankbogen in der Damen-Altersklasse Ü 50 erneut die Krone auf. Am Ende des zweiten Wettkampf-Tages standen 1165 Ringe zu Buche.

„Das war schon eine ganz ordentliche Leistung“, sagt Mumme. Im ersten der vier Durchgänge lief’s schon sehr gut für die Gindericherin. Geschossen wurde zunächst aus 50 Metern. Nach den ersten 36 Pfeilen lag Mumme bereits mit 278 Ringen vorne. „Da war ich schon erleichtert.“ Im zweiten Durchgang aus 40 Metern Entfernung baute sie den Vorsprung aus. Wieder kam sie auf 278 Ringe. „Da konnte ich den zweiten Tag lockerer angehen.“

Es folgte der Durchgang aus 30 Metern. 290 Ringe seien in Ordnung gewesen. „Da habe ich gewusst, dass mit eigentlich nichts mehr passieren kann.“ Entspannt ging Mumme in den letzten Durchgang. Die Scheibe stand 20 Meter entfernt. Mit den 319 Ringen schoss sie das beste Ergebnis aller Teilnehmer in ihrer Klasse. Die Goldmedaille war ihr nicht mehr zu nehmen.