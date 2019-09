65.000 Euro der Nispa : Dank an Schermbecks Ehrenamtler

Schermbeck Die Niederrheinische Sparkasse Rhein-Lippe übergab am Mittwochabend insgesamt 65.000 Euro an die Vertreter vieler ehrenamtlich tätiger Gruppen in Schermbeck.

An die Nispa Ein Dankeschön richtete Rexforth an die Nispa wegen der großzügigen Spenden und erinnerte daran, dass die Nispa auch das Dorfgemeinschaftshaus in Altschermbeck mit knapp 80.000 Euro gefördert habe.

An die Ehrenamtler Den Tag der Spendenübergabe nutzte auch Bürgermeister Mike Rexforth, den Ehrenamtlern zu danken. „Sie sind das Fundament des gesellschaftlichen Lebens in Schermbeck“, sagte er. Das gebe es in dieser Form sicherlich nicht in jeder Gemeinde.

„Sie geben dem bürgerschaftlichen Engagement hier in Schermbeck ein Gesicht“, lobte Häfemeier die Vertreter der Vereine. „Und Sie zeigen ganz konkret, was Einzelnen möglich ist und wie viel jeder von uns erreichen kann.“ Schermbeck sei eine Kommune, „in der die Welt noch in Ordnung ist“, betonte Häfemeier im Hinblick auf ein intaktes Vereinsleben und verwies beispielhaft auf seine Eindrücke, die er am Sonntag im Rahmen der Feier der Uefte-Overbecker Trachtenschützen miterlebt hatte. In Schermbeck gebe es aufgrund der Vereinsarbeit eine riesige Auswahl an Aktivitäten für Jung und Alt, die das Leben hier lebenswert machten. „Eine Gemeinde“, so der Sparkassenchef, „wird durch die Vereine geprägt, deren Angebote einfach von den Kommunen nicht erbracht werden können. Die Bürgerinnen und Bürger schätzen dieses Angebot und schätzen Ihre Arbeit.“ Das Ehrenamt bereichere die Gemeinschaft ebenso wie die Ehrenamtler selbst. Der Ehrenamtler habe Kontakte, eine Aufgabe und weitere Lebensziele, wachse an den Herausforderungen persönlich und stehe mitten im Leben.