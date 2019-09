Machbarkeitsstudie für Schermbeck : Planer für neue Schule an Weseler Straße

Planer für neue Schule an Weseler Straße

Schermbeck Ein Wuppertaler Planungsbüro hat eine Machbarkeitsstudie für die Ermittlung eines geeigneten Standortes des neuen Grundschulverbundes in Schermbeck erstellt. Ein Grundstück an der Weseler Straße wird favorisiert.

Mit einer Machbarkeitsstudie für die Ermittlung eines geeigneten Standortes des neuen Grundschulverbundes befasst sich der Kultur-, Schul-, Sport- und Sozialausschuss in seiner nächsten öffentlichen Sitzung am Mittwoch, 18. September. Die Studie wurde im Auftrag der Gemeinde Schermbeck vom Wuppertaler Planungsbüro Rathke Architekten BDA erstellt.

Das Planungsbüro empfiehlt für den Fall eines Neubaus einen Standort an der Weseler Straße (Variante 4, siehe Infokasten). In der Begründung heißt es: „Durch Veräußerung der Bestandsstandorte können wichtige finanzielle Mittel generiert werden. Die Realisierung ist ungestört möglich. Bis zur Fertigstellung kann der Schulbetrieb an den bestehenden Standorten beibehalten werden. Die verfügbare Grundstücksfläche ermöglicht die Realisierung aller Anforderungen. Die Nähe zum Hallenbad ist ein weiterer entscheidender Standortvorteil.“