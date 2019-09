Umstrittene Aktion : Nabu-Chef fordert Aus für Saatkrähen-Vergrämung

Büderich Peter Malzbender, Chef des Naturschutzbundes im Kreis Wesel, kritisiert die geplante Fortsetzung der Krähenvergrämung in Büderich. Er spricht von Tricks der heimischen Politik.

„Die Saatkrähe ist in ganz Deutschland in ihrem Bestand gefährdet. In einigen Bundesländern fehlt sie mittlerweile komplett“, sagt Malzbender. In NRW gebe es die bundesweit größte Verbreitung dieser Art – aber auch hier sei sie rückläufig. „Die Tricks der heimischen Politik bezüglich einer innerstädtischen Planung sollen in Wirklichkeit dazu führen, dass in den nächsten Jahren die großen Platanen am Marktplatz gefällt werden, damit sie bloß nicht mehr als potenzielle Niststandorte in Frage kommen.“