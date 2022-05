Ermittler und Schule nehmen den Fall ernst : Polizei nimmt Ermittlungen nach Amok-Drohung auf

Eine Kritzelei auf einer Tür in der Mädchentoilette der Konrad-Duden-Realschule kündigt einen Amoklauf am Mittwoch an (Archivfoto). Foto: KDR

Wesel Eine Kritzelei auf einer Tür in der Mädchentoilette der Konrad-Duden-Realschule kündigt einen Amoklauf am Mittwoch an. Eltern dürfen ihre Kinder an diesem Tag zuhause lassen. Die Polizei wird vor Ort sein. Doch wie groß ist die Gefahr?

Schüler des Konrad-Duden-Gymnasiums werden sich womöglich am Mittwochmorgen über die Polizeifahrzeuge am Schulzentrum in der Feldmark wundern. Anders als die Schüler der benachbarten Konrad-Duden-Realschule. Denn sie wissen seit Ende der vergangenen Woche, warum Polizeibeamte ein waches Auge auf den Gebäudekomplex haben werden. In einem Brief an die Eltern der knapp 600 Realschüler hat Schulleiterin Heike Böken-Heinemann mitgeteilt, dass es einen Hinweis auf einen Amoklauf am Mittwoch gegeben hat.

Auf Anfrage erklärte Böken-Heinemann, „dass wir auf einer Tür in der Mädchentoilette einen entsprechenden Spruch mit einem Smiley gefunden haben. Ich muss diese Kritzelei ernst nehmen und habe alle wichtigen Stellen darüber informiert. Gleichwohl bleiben wir alle gelassen.“ Man habe die Eltern informiert und ihnen freigestellt, die Kinder am Mittwoch zu Hause zu lassen. In der Schule hätten die Lehrer mit den Schülern über das Thema gesprochen. „Die Kinder sind also aufgeklärt. Wichtig ist, dass jetzt niemand in Panik verfällt“, sagte die Schulleiterin. Die Polizei wird auf jeden Fall nach dem Rechten sehen.“

Das wird sie tatsächlich, wie Peter Reuters, Leiter der Polizei-Pressestelle, am Montag auf Anfrage bestätigte. „Die Ermittlungen in dem Fall laufen. Wir gehen aber nicht von einer erhöhten Gefahrenlage aus. Solche Drohungen gibt es immer mal wieder. Wir kennen das schon“, betonte Reuters. Vor allem im Mai. Dann nämlich stehen an den weiterführenden Schulen unter anderem zentrale Abschlussprüfungen an. So auch am Mittwoch an der Konrad-Duden-Realschule.