Wichtig für die Mobilität in der Region : Neue Brücke führt in Hünxe über den Kanal

Hünxe Mit Hilfe von Pontons wurde die Stabbogenkonstruktion in ihre endgültige Lage gebracht. Befahren werden kann sie noch nicht. Das wird noch einige Wochen dauern.

Über den Baufortschritt am wichtigen Infrastrukturprojekt am Niederrhein informierte sich am Freitag die nordrhein-westfälische Verkehrsministerin Ina Brandes und lobte, dass die Arbeiten vier Wochen vor dem ursprünglichen Zeitplan stattfinden konnten. „Wunderbar, dass alles so gut geklappt hat“, sagte der Gast aus Düsseldorf. „Das zügige Vorankommen zeigt, was beim Brückenbau möglich ist, wenn alle Beteiligten eng zusammenarbeiten und effizient geplant wird. Die Landesregierung setzt sich auch in Zukunft mit aller Kraft dafür ein, dass Planung, Genehmigung und Bau von Brücken schneller geht, damit unsere Verkehrswege funktionieren“, so Brandes.