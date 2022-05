Die Meinung von Wesels Superindendent Thomas Brödenfeld : Hoffen auf den Tag der Befreiung der Ukraine

WESEL Über den Ernst und die Skurrilität mancher Gedenk- und Feiertage im Mai sowie jenen einen Tag, den der friedliebende Teil unserer Welt sich sehnlichst wünscht.

Heute ist Fischbrötchentag. So jedenfalls steht es in einem Jahreskalender der kuriosen und besonderen Feiertage. Ob der heutige 7. Mai nun ein Weltfischbrötchentag ist oder sich nur auf die deutsche Küstenregion beschränkt, wie es ein anderer Eintrag über bemerkenswerte Feiertage im Jahreskreislauf glauben machen will, bleibt offen.

Eingebettet ist der Fischbrötchentag unter anderem zwischen dem Weltlachtag, der traditionell am ersten Sonntag im Monat Mai begangen wird, und dem Muttertag , der seinen vertrauten Platz am zweiten Sonntag im Mai hat. Der Mai hält darüber hinaus weitere überraschende Feiertage bereit. Es gibt den Anti-Diät-Tag, den Tag der verlorenen Socke, den Welttag des Purzelbaums, den Cocktailtag, den Weltschildkrötentag und den Tag des richtigen Liegens.

Welche besonderen Tage mögen wir in diesem Jahr dem Mai hinzufügen? Gibt es in den kommenden drei Wochen einen Tag des Kriegsendes in der Ukraine? Einen Tag, in dem das mörderische Verbrecherregime Wladimir Putins gestoppt und sein Vernichtungskrieg gegen die Ukraine beendet wird? Ein Tag, der von vielen Menschen weltweit herbeigesehnt wird.