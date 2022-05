Bilanz für das Fest „Bankgeflüster“ : Viele Minigärten auf der Mittelstraße

Die Mitarbeiter des Schermbecker Reisebüros präsentierten eine ganze Urlaubslandschaft und informierten über Trendziele des Sommers. Foto: Herbrechter

Schermbeck Die Werbegemeinschaft hat zum neunten „Bankgeflüster“ eingeladen. Die Resonanz war aber angesichts des zeitgleich laufenden „Schermbeck karibisch“ überschaubar. Dennoch legten sich viele Händler ins Zeug, um sich zu präsentieren.

Die Werbegemeinschaft hatte ihr neuntes Fest „Bankgeflüster“ in diesem Jahr mit dem Fest „Schermbeck karibisch“ verbunden. Allerdings nahmen sich nur die allerwenigsten Besucher der karibischen Urlaubslandschaft auf dem Rathausvorplatz die Zeit zu einem Bummel über die für den motorisierten Verkehr gesperrten Mittelstraße, wo zahlreiche Geschäftsleute vor ihren Läden originell gestaltete Mini-Gärten präsentierten. Die Betriebe an der oberen Mittelstraße, die sich in früheren Jahren am „Bankgeflüster“ beteiligten, verzichteten in diesem Jahr darauf, sodass die Besucher nach der Besichtigung der Bank vor der Niederrheinischen Sparkasse Rhein-Lippe wieder umkehren konnten.

Was die jeweiligen Bankpaten aus vier Quadratmetern Rollrasen, einer hölzernen Bank und einigen Frühlingsblumen künstlerisch hervorzaubern können, konnte sich sehen lassen. Die Kunst, die Bank optisch mit dem eigenen Warenangebot oder Geschäftszweig in Verbindung zu bringen, verstanden etliche Firmen. Ganz besonders aufwändig erreichte dieses Ziel das Schermbecker Reisebüro, dessen Mitarbeiter eine ganze Urlaubslandschaft präsentierten und die Passanten über Trendziele des Sommers informierten. Die Firma Kaminbau Grewing, die unter der Bank Kaminholz stapelte und neben die Bank einen brennenden Kamin stellte, informierte über die Vielfalt der Feuerarchitektur im Bereich der Kamine, Kachelöfen und der Heißwassertechnik. Die Firma Heizung-Sanitär Beck gestaltete an ihrem ehemaligen Standort die Rasenfläche vor der Bank mit Brauseköpfen und Wasserhähnen unterschiedlicher Art. Im Laden McTechnology gegenüber der Volksbank stellte der Inhaber den neuen Geschäftszweig „Olio e Vino“ vor.

Info Werbegemeinschaft übernahm Organisation Hilfe Die teilnehmenden Händler konnten im Rahmen des Fests „Bankgeflüster“ auf Unterstützung bauen. Denn damit nicht jedes Geschäft die Beschaffung eines Bank-Pakets vornehmen musste, hatte die Werbegemeinschaft die Organisation übernommen. Das reichte von der Bestellannahme über den Kauf der Bänke und Blumen bis hin zum Abbau und zur Entsorgung.

Manche Geschäfte boten aus Anlass des Festes Preisnachlässe an. Besonders großzügig erwies sich Vera Meyer, die anlässlich der sechsjährigen Anwesenheit ihres Geschäftes an der Mittelstraße zehn- bis fünfzigprozentige Rabatte gewährte, die noch bis zum 14. Mai bestehen bleiben.

Andere Geschäfte setzten auf etwas anderes: Information. Das Autohaus Böwing ergänzte seine Bank um eine große Informationstafel, um über die 60-jährige Geschichte der Firma zu berichten, die inzwischen an der Erler Straße in dritter Generation Ford-Autos vermarktet.

Auch die Firmen der Seitenstraßen des Ortskerns beteiligten sich mit ihren Bänken und zogen so die Aufmerksamkeit auf ihre Läden. Claudia Wenzel verwöhnte an ihrem Frisör-Geschäft an der Georgstraße die Besucher mit Getränken.

Das Team des Fitnessstudios Injoy bot den Passanten an seiner Bank an, die eigene Fitness zu testen. Foto: Helmut Scheffler

Bei der Gestaltung der Bänke nutzten viele Geschäfte die Chance, auf ihre typischen Verkaufsprodukte aufmerksam zu machen. Nur bei wenigen Bänken blieb Platz, um sich als Besucher ein wenig auszuruhen. Sitzplätze gab es dennoch reichlich, weil die Werbegemeinschaft an etwa zehn Stellen große Tische mit bis zu zehn Stühlen aufgestellt hatte, die aber nur am Sonntagnachmittag teilweise in Anspruch genommen wurden.

Selbst auswärtige Betriebe durften sich mit einer Bank auf der Mittelstraße vorstellen. Das nutzte vor dem Fahrradgeschäft von Dominik Spahn der Oberhausener Online-Shop Handvoll Glück, der Wohnaccessoires, Designs und textile Einzelstücke anbietet, und auch das Team des Dorstener Fitnessstudios Injoy, an dessen Bank die Besucher ihre Fitness testen konnten. Besonders gute Leistungen wurden mit kleinen Geschenken honoriert. Die Dorstener Rechtsanwalts-Gemeinschaft Prüwer, Proff, Streller und Schajohr machte mit einer lebensgroßen Attrappe einer Juristin auf sich aufmerksam.