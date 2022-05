Eine Fahndung nach den Tätern blieb erfolglos : Ehepaar begegnet nachts Einbrecher in seinem Haus

Wesel Der 51-jährige Besitzer eines Einfamilienhauses an der Konrad-Duden-Straße wacht am Donnerstag gegen 4.10 Uhr von einem Geräusch auf. Im Erdgeschoss sieht er, wie einer der Täter flüchtet. Vorher hat er noch Beute gemacht.

Ein Ehepaar hat am frühen Donnerstagmorgen mehrere Einbrecher bei der Tat überrascht. Der 51-jährige Hausbesitzer schlief nach Angaben der Polizei im Obergeschoss des Einfamilienhauses an der Konrad-Duden-Straße, als er gegen 4.10 Uhr von einem Geräusch aufwachte. Er nahm an, dass sich sein Sohn im Erdgeschoss aufhält, doch dieser schlief in seinem Zimmer. Der Vater lief die Treppe hinunter und sah einen Unbekannten, der gerade das Haus verlassen wollte. Seine Frau beobachtete anschließend vom Fenster aus zwei weitere Unbekannte, die über die Konrad-Duden-Straße in Richtung Pater-Delp-Straße flüchteten.