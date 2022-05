Ehemaliges Kanuheim in Wesel-Fusternberg : Scala öffnet den Biergarten am Lippehafen am 15. Mai

Wesel Die Chefin des Weseler Kulturspielhauses eröffnet am Wahlsonntag die Außengastronomie des ehemaligen Kanuheims auf dem Fusternberg. Dort sollen lokale Künstler sonntags bei Kaffee und Kuchen Konzerte geben. Was genau geplant ist.

Unter dem Motto „Kultur und Natur“ wollen Nienhaus & Co. in erster Linie an Wochenenden in den Sommermonaten am alten Lippehafen Konzerte, Kopfhörerpartys, Poetry Slams und vieles andere mehr organisieren. Sonntags sollen nachmittags vor allem lokale Künstler mit (ruhigem) Jazz, Folk oder Singer-Songwriter-Musik für entspannte Atmosphäre sorgen. Damit möglichst jeder Kultur in der Natur genießen kann, wird bei den meisten Veranstaltungen kein Eintritt verlangt. Zum Start am 15. Mai tritt das Duo 2You, bestehend aus Jutta Rautenberg und Walter Megerle, im Biergarten auf. „Eine Stimme, eine Gitarre, sonst nix“, heißt es in der Vorankündigung des Kulturspielhauses.