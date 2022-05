Nach Feuer in Mönchengladbach : Polizei nimmt mutmaßlichen Brandstifter fest

Mönchengladbach Der Mann soll ein Feuer in einem Wickrather Einfamilienhaus gelegt haben. Die Polizei versucht nun herauszufinden, ob er auch für andere Brände verantwortlich ist.

Die Polizei hat am Sonntag einen 40-jährigen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, am selben Tag um 7.30 Uhr an der Trompeterallee in Wickrath im Keller eines Wohnhauses einen Brand gelegt zu haben.