Trickbetrüger in Mönchengladbach unterwegs : Ehepaar um mehrere 1000 Euro betrogen

Trickbetrüger in Mönchengladbach unterwegs

Ein Mann hatte einem Paar aus Odenkirchen angeboten, Arbeiten am Haus zu übernehmen. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Mönchengladbach Zwei Männer kassierten viel Geld für laienhaft und unvollständig ausgeführte Reparaturarbeiten. Sie hatten sich als Handwerker ausgegeben.

Ein älteres Ehepaar aus Odenkirchen ist Opfer von Trickbetrügern geworden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatten sich die Täter als Handwerker ausgegeben. Sie sollen das Ehepaar um mehrere 1000 Euro betrogen haben.

Bereits Anfang März hatte ein Mann der 82-jährigen Frau an der Haustür Maurerarbeiten angeboten und seine Telefonnummer hinterlassen. Wochen später klingelte er erneut bei dem Ehepaar und erkundigte sich, ob er handwerkliche Arbeiten im und am Haus übernehmen könne.

Die 82-Jährige willigte ein und vereinbarte mit dem Mann, dass er einige Reparaturen am Haus erledigen soll. Mitte April führten der Mann und ein weiterer Tatverdächtiger diese Arbeiten laienhaft und teilweise nicht vollständig aus. Die 82-Jährige bezahlte dafür in bar. Außerdem fand der Mann laut Polizeibericht immer wieder Vorwände, um sich bei dem Ehepaar Geld zu leihen. Insgesamt zahlte das Ehepaar mehrere tausend Euro an die Trickbetrüger.