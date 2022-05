Ein Geschenk in der Corona-Pandemie : Volksbank bezahlt Spielgeräte für die Kita Kempkesstege

Ein Geschenk in der Corona-Pandemie

Schermbeck Für insgesamt 5000 Euro durften sich die drei Gruppen alle etwas aussuchen. Leiterin Käthe Spaltmann ist sehr glücklich über die Spende in schwierigen Zeit. Denn die eigenen Mittel sind knapp.

An ein solch großzügiges Geschenk kann sich Käthe Spaltmann, Leiterin der Evangelischen Kindertageseinrichtung und des Familienzentrums an der Kempkesstege, nicht erinnern. Umso mehr freute sie sich, als sie dem Marketingchef Wolfgang Lensing nun gleich mehrere Geschenke vorstellen konnte, die mit der großzügigen Spende der Volksbank Schermbeck bezahlt werden konnten.

Auch im zweiten Corona-Jahr 2021 hatte die Volksbank beschlossen, Geld zur Förderung von Gruppen zur Verfügung zu stellen, um die Belastungen der Pandemie besser ertragen zu können. Für insgesamt 30.000 Euro durften die sieben Schermbecker Kindergärten Geschenke bestellen. „Da war ich erst mal sprachlos am Telefon“, erinnerte sich Spaltmann an den Tag, als sie erfuhr, dass die Kita Kempkesstege Geschenke im Wert von 5000 Euro erhalten würde.

Die drei Gruppen durften sich alle etwas aussuchen. Die „Goldfische“ entschieden sich für ein Spiegelbild, das eine bessere Körperwahrnehmung ermöglicht. Die „Marienkäfer“ und die „Schmetterlinge“ bestellten sich das Spiel „Tegu“. Dessen speziell für kleine Hände aus nachhaltig produziertem Holz gefertigte Bauklötze ermöglichen einen Einstieg in die faszinierende Welt des Bauens. Sie besitzen einen magnetischen Kern, sodass man leicht Häuser, Autos und sogar Tiere gestalten kann. Zwei unterschiedlich große Holzpferde konnten von der Volksbank-Spende auch noch bestellt werden. Gleiches gilt für eine Sitzgruppe, in der die 59 Kita-Kinder bei schönem Wetter gemeinsam sitzen, essen oder plaudern können.

Die „Goldfische“ haben jetzt auch ein Hochbeet. Dieses soll künftig gemeinsam bestellt werden und damit einen Einblick in den Prozess von der Aussaat bis zur Ernte ermöglichen. Wer die Kinder schon bislang beobachtete, mit welcher Begeisterung sie in der Sand-Landschaft wühlten, der kann sich leicht die Begeisterung vorstellen, die herrschte, als die neue Matsch-Küche vorgestellt wurde. Mit dieser Outdoor-Küche können die Kinder zeigen, dass man aus Sand und Wasser all das backen kann, wozu die Mütter zuhause Mehl, Zucker und Eier benötigen.