Sperrung der B58 : Schweine schleudern auf der Friedrich-Ebert-Brücke aus einem Viehtransporter

Blaulicht und Unfallwarnung der Polizei (Symbolbild). Foto: dpa/Carsten Rehder

Wesel Der Fahrer eines Viehtransporters hat am Dienstagabend in Wesel für eine anderthalbstündige Sperrung der B58 gesorgt. Zwei Schweine wurden in einer Kurve aus dem LKW geschleudert. Eins der Tiere wurde schwer verletzt.

Nach Angaben der Weseler Polizei ereignete sich der Unfall gegen 20 Uhr auf der B58 aus Richtung Schermbeck in Fahrtrichtung Wesel. In einer abschüssigen Linkskurve der innerstädtischen Friedrich-Ebert-Brücke öffnete sich demnach während der Fahrt auf der rechten Seite des Transporters eine Ladeluke. Zwei Schweine fielen dabei auf die Fahrbahn.

Ein Schwein wurde dabei verletzt. Ein Tierarzt musste es einschläfern. Das zweite Schwein blieb nach Polizeiangaben unverletzt und konnte eingefangen werden. Nach dem Unfall wurde die B58 für 90 Minuten in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Warum sich die Klappe öffnete, ist noch unklar. Gegen den Fahrer des Transporters wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

(peng)