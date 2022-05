Für mehr als 100 Delikte verantwortlich : Staatsanwaltschaft Duisburg lässt zwei Einbrecher-Banden hochgehen

Oberhausen/Duisburg Einen wichtigen Meilenstein gegen zwei hochprofessionelle Einbrecherbanden hat die Staatsanwaltschaft Duisburg jetzt gemeinsam mit der Polizei in Oberhausen gesetzt. Wie die Ermittler den Kriminellen auf die Spur kamen.

Insgesamt gab es sechs Festnahmen, die Sicherstellung einer fünfstelligen Summe Bargeld, sowie von Uhren, Schmuck und Elektrogeräten. Ein Großteil der Gegenstände konnte bereits konkreten Einbruchstaten zugeordnet und an die Geschädigten ausgehändigt werden.

Die beiden Banden sind mutmaßlich für eine dreistellige Anzahl an Wohnungseinbrüchen mit einer Gesamtbeute in sechsstelliger Höhe verantwortlich. Allein in der näheren Umgebung von Oberhausen sind mehr als 60 Fälle polizeilich bekannt geworden, die den Gruppenmitgliedern mutmaßlich zugeordnet werden konnten.